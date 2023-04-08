ابتداء من الأحد: الأرصاد تحذر المواطنين من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وجريان للسيول وتساقط للبرد على هذه المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة إلى وجود أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وجريان للسيول وتساقط للبرد ابتدأ من الأحد القادم، على بعض المناطق المتفرقة من البلاد، وأضاف أن هذه الأجواء المتقلبة سوف تستمر، إلى نهاية شهر رمضان المعظم، ومن الجدير بالذكر أن فصل الصيف قد بدأ منذ عدة أسابيع.

غبار وأمطار رعدية على المناطق المتفرقة من البلاد

ولقد أضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، عن أن المناطق التي سوف تتأثر بالأحوال الجوية الصعبة من سيول وغبار وأمطار رعدية ورياح شديدة كالآتي:-

منطقة الرياض.

كما تشمل هذه الأجواء أيضا منطقة القصيم.

بالإضافة إلى المنطقة الشرقية.

منطقة حائل.

بالإضافة إلى بعض المناطق القريبة من الأربع مناطق السابقة.

مناطق المملكة التي سوف تتأثر بالأمطار الرعدية

ومن الجدير بالذكر أن كلا من مناطق (العسير وجازان والباحة، ومكة المكرمة ونجران والمدينة المنورة)، سوف تهطل عليها بعض الأمطار المتوسطة، التي قد تصل إلى حد الغزارة، وذلك يومي الأحد والإثنين المقبلين، في حين سوف تغيب هذه الأجواء يوم الثلاثاء المقبل، إلى أن تعاود مرة أخرى يوم الأربعاء، وتمتد حتى يوم الخميس المقبل.

كما تشهد كلا من منطقة (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية)، نزول بعض الأمطار الرعدية المتوسطة، والتي قد تصل إلى حد الغزارة، بداية من الإثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء.

مركز الأرصاد يحذر المواطنين من التقلبات الجوية

كما أشارت توقعات الأرصاد الجوية بالمملكة، إلى استمرار الأمطار حتى منتصف الأسبوع الحالي على المناطق المتفرقة من البلاد.

ولقد شدد المركز على ضرورة متابعة صفحة المركز على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل المواطنين الذين يقطنون تلك المناطق.

وذلك من أجل متابعة أهم المستجدات والأحداث، ومن أجل الاستفادة بتعليمات المركز للسلامة العامة والتحذيرات المستمرة.