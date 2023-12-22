ابتداءً من 25 إلى 27 ديسمبر .. فترة التسجيل للصقور والملاك المحترفين في كأس العلا للصقور

أعلن نادي الصقور السعودي عن فترة التسجيل للمشاركة في المسار الأول من كأس العلا للصقور، يشمل المسار الأول المخصص لأصحاب الصقور والملاك المحترفين والهواة، حيث يتنافس الملاك والمحترفون المحليون في 24 شوطاً خلال البطولة، حيث يُمنح الكأس والجوائز لعشرة فائزين من الملاك المحليين وعشرة فائزين من المحترفين المحليين والملاك المفتوحين.

فترة التسجيل للصقور والملاك المحترفين في كأس العلا للصقور مصدر الصورة: موقع وادي السعودية

موعد التسجيل في كأس العلا للصقور

يتيح النادي هذه الفترة لتسجيل الصقور في المسار الأول للمشاركة في كأس العلا للصقور.

تاريخ التسجيل: من 25 إلى 27 ديسمبر.

الوقت: من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

المكان: قاعة شويمة بقرية الفرسان، على طريق حائل بمحافظة العلا.

تفاصيل وشروط المشاركة في المسابقة

يتخصص المسار الأول من كأس العلا للصقور لأصحاب الصقور والملاك المحترفين والهواة، ويُخصص المسار الثاني للصقور التي تحقّقت لديها أفضل الأداءات في الأشواط التأهيلية لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، بينما يتألف المسار الثالث من ستة أشواط مخصصة للنخبة، ويتضمن المسار الرابع مسابقة المزاين مع ستة أشواط مُخصّصة للمحليين، وتبلغ قيمة الجوائز المُخصصة للمسار البطولي مبلغ 10 ملايين و200 ألف ريال.

جوائز مالية بقيمة تصل إلى 60 مليون ريال

تعد كأس العلا للصقور فعالية تشاركية بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث تخصص المسابقة جوائز مالية بقيمة تصل إلى 60 مليون ريال، مُقسمة على عدة مسارات من بينها مسابقتي الملواح والمزاين، وتنطلق فعاليات الحدث السنوي يومياً من 28 ديسمبر وحتى 5 يناير، اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا، وتتاح لمحبي التجارب الفريدة مشاركة في مسابقة المزاين لاختيار أجمل صقر، وذلك من 2 إلى 4 يناير 2024 من الساعة 8:00 مساءً حتى 10:00 ليلاً.