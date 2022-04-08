“ابتداءً من الأحد” إجراءات احترازية جديدة البنك المركزي السعودي لمكافحة الاحتيال المالي

أعلن البنك المركزي السعودي عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المؤقتة في جميع البنوك العامة في المملكة العربية السعودية من أجل مكافحة عمليات الاحتيال المالي وحماية العملاء على مستوى جميع البنوك السعودية العامة، وذلك من أجل تحقيق أهداف نظام البنك المركزي السعودي التي تعمل على دعم استقرار القطاع المصرفي، حيث قام البنك المركزي السعودي بوضع بعض التعليمات والإجراءات التي تعمل على حماية العملاء وذلك من خلال تطبيق هذه الإجراءات بشكل مؤقت للعمل على وقف ارتكاب جرائم الاحتيال المالي التي ترتكب في حق العملاء.

إجراءات جديدة من البنك المركزي السعودي

ونقدم لكم الآن في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري كل التفاصيل الخاصة بهذه الإجراءات الاحترازية الجديدة المؤقتة التي اتخذها البنك المركزي السعودي والتي تتمثل في القرارات التالية:

تعليق خدمة فتح الحسابات البنكية أونلاين بداية من الأحد المقبل. الحد الأقصى للتحويلات اليومية (للأفراد وللمؤسسات الفردية) هو 60 ألف ريال سعودي. العملاء غير السعوديين لا يمكنهم إضافة المستفيدين بشكل إلكتروني بل يلزم التوجه إلى فرع البنك لإضافتهم. الحوالات الخاصة بالنظام السريع بين البنوك تظل لمدة ساعتين فقط في بنك المحول، والحوالات الدولية تظل لمدة 24 ساعة في بنك المحول.

البنك المركزي السعودي

جاءت هذه القراءات والإجراءات الاحترازية من البنك المركزي السعودي بناءً على رصد زيادة ملحوظة في المواقع والحسابات الإلكترونية الوهمية الاحتيالية وكذلك الارتفاع في عمليات الاحتيال المالي والتي تقوم باستهداف عملاء البنوك في المملكة العربية السعودية وتنوع طرق الاحتيال والتي من بينها وهم العميل بأنه يحادث أحد الجهات الرسمية من البنك من أجل الحصول على البيانات الشخصية وفور الحصول عليها تتم عملية الاحتيال بكل سهولة.

وفي السياق نفسه وجه البنك المركزي السعودي لعملاء البنوك ضرورة توخي الحذر من إرسال البيانات الشخصية وضرورة إبلاغ أي شخص مهما كان بالبيانات الشخصية من رمز التحقق أو الرقم السري أو رقم الحساب بالإضافة إلى التأكد من أن المواقع الإلكترونية التي يتم التعامل معها موثوقة حتى لا تحدث أي مشكلة.