إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لعدد ضخم من المستفيدين السعوديين والوزارة تعلن السبب والقانون | تعرف على السبب

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صباح اليوم الأربعاء بالإعلان عن وقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي عن أكثر من ٧.٣ ألف مستفيد في دفعة الشهر الماضي.

كما أوضحت الوزارة أن سبب الوقف بسبب ثبوت عدم جديتهم في التمكين ورفضهم الفرص الوظيفية المقدمة لهم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وقالت الوزارة أن من تم إيقافهم تتراوح أعمارهم بين ١٨ إلى ٤٠ عام،

كما أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي، تنص على “توقف صرف المعاش إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة”.

وتسعى وزارة الموارد البشرية من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي ويصبحوا أشخاص منتجين للمملكة العربية السعودية وذلك يتم عن طريق التأهيل والتدريب لهم.

ولتجنب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي، حثت الوزارة جميع المستفيدين من المعاش والقادرين على العمل إلى قبول فرص التأهيل والتدريب والتوظيف المقدمة إليهم من الجهات ذات العلاقة والتقدم للفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.