إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لفائدة 7300 شخص بداية من اليوم من الوزارة لهذا السبب

تم توقيف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد في الشهر الماضي، وذلك بناءً على قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حسب بيان وزارة الموارد البشرية، فإن أعمار المستفيدين تتراوح ما بين بين 18 و40 عامًا، وقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب عدم الامتثال لشروط صرف المعاش بالإضافة إلى عدم جدية التزامهم بالتمكين ورفض الفرص الوظيفية التي تم تقديمها لهم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وتنص الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشر في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف المعاش في حال تأكدت الوزارة من أن المستفيد القادر على العمل لم يبحث عن وظيفة أو لم يتقدم للمنصات المعتمدة للتوظيف التي تقدمها الوزارة، أو رفض العروض الوظيفية وفرص التدريب المناسبة.

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور، إلى تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين، وذلك من خلال توفير التأهيل والتدريب ومسارات التمكين المختلفة.

تأتي هذه المبادرة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وتهيب الوزارة بجميع المستفيدين القادرين على العمل بالتفاعل مع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف المقدمة من الجهات ذات الصلة والتقدم للوظائف المتاحة عبر المنصات المعتمدة للتوظيف، حتى يتجنبوا تعليق صرف معاشات الضمان الاجتماعي.