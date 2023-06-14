إيقاف صرف الضمان الاجتماعي عن 7300 مستفيد لعدم جديتهم في البحث عن العمل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بإيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 فرد في الشهر الماضي، وتتراوح أعمار هؤلاء المستفيدين بين 18 و 40 عامًا، وتم اتخاذ هذا الإجراء بسبب عدم جدية هؤلاء الأفراد في سعيهم للتمكين ورفضهم للفرص الوظيفية التي تم تقديمها لهم من قِبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

وينص القانون في الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف المعاش إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، أو لم يقبل العروض الوظيفية والبرامج التدريبية المناسبة.

قامت الوزارة بإعلان هذا القرار عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المستفيدين على المشاركة الفعالة في سوق العمل وقبول الفرص الوظيفية المتاحة لهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتمادية المالية.

يجب على المستفيدين الذين تم إيقاف صرف معاشاتهم الاتصال بالوزارة وتقديم التفسيرات اللازمة والدلائل لاستعادة حقوقهم واستئناف صرف المعاشات الضمانية.

أسباب إيقاف الضمان عن هؤلاء المستفيدين

كشف الدكتور حمد الحماد الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات في وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين عن أسباب إيقاف معاشات الضمان الاجتماعي عن 7300 مستفيد، وأوضح أن الأسباب تتعلق بعدم تسجيلهم في المنصة الموحدة للتوظيف وعدم اتباعهم الخطة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يهدف الضمان الاجتماعي في السعودية إلى تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والتحول لشخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، وتم تقديم خطط وفرص عمل مناسبة لعدد كبير من المستفيدين، وتجاوز عددهم 100 ألف مستفيد في العام الماضي.

وأشار الدكتور الحماد إلى أن بعض المستفيدين لم يلتزموا بالخطة المطروحة ولم يظهروا جدية في الالتزام بها، حيث قامت الوزارة بإرسال رسائل تذكير على مدار أربعة أشهر لحث المستفيدين على الالتزام بالخطة والبحث عن عمل، وعندما ثبت عدم جدية المستفيد تم إيقاف صرف المعاش وفقًا للقانون.

يتم تصنيف المستفيدين بناءً على بياناتهم الصحية والبدنية والاجتماعية، ويشمل التصنيف المستفيدين القادرين على العمل والقابلين للتأهيل، بالإضافة إلى المستفيدين الذين لا يمكنهم العمل بسبب العجز الكبير أو الشيخوخة.

لتحقيق أهداف الضمان الاجتماعي يُطلب من المستفيدين القادرين على العمل أو القابلين للتأهيل الالتزام بخطة الوزارة، وعندما لا يظهرون جدية في الالتزام بالخطة يتم إيقاف صرف المعاش وفقًا للقانون.

بعد التسجيل في المنصة واستحقاق المعاش، تتحقق الوزارة من ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن العمل والالتزام بالسياسات والإجراءات المقررة، ويتم توقيف صرف المعاش عن المستفيدين الذين لم يلتزموا بالمتطلبات والتواصل مع صندوق التنمية البشرية “هدف” بشكل مناسب.

يمكن للمستفيدين الذين تم إيقاف صرف معاشاتهم التواصل مع الوزارة وتقديم التفسيرات والدلائل لاستعادة حقوقهم واستئناف صرف الضمان.