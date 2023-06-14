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عاجل الموارد البشرية تُعلن إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد لهذا السبب

إيمان فهد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بأنها أوقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لبعض المستفيدين والذي يُقدر عددهم بأكثر من (7300) مستفيد ووضحت بأن أعمارهم تتراوح ما بين 18-40 عام، وذلك بعدما تأكدت من عدم جديتهم في البحث عن عمل، وبعد ثبوت هذا الأمر أصدرت قرار إيقاف الدعم الضماني عنهم، وفيما يلي المزيد من المعلومات بصدد نظام الضمان الاجتماعي الجديد بعد تطويره.

عاجل الموارد البشرية تُعلن إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد لهذا السبب

الضمان الاجتماعي السعودي

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إن برنامج الضمان قد أطلق من حكومة السعودية من خلال وزارة التنمية، فهي توفر مستويات كريمة للمواطنين وتقدم إليهم المساعدات المالية للأشخاص المنطبق عليهم كافة الشروط، كما أن معاش الضمان له موارد متعددة أموال الزكاة الصدقات والهبات والأوقاف والعائدات إلى غيرها من المصادر الأخرى.

لماذا تم إيقاف معاش الضمان الاجتماعي؟

أسباب وقف الضمان

كشفت الوزارة عن أسباب الإيقاف لدعم الضمان وهي تتلخص فيما يلي:

إيقاف الضمان الاجتماعي
إيقاف الضمان الاجتماعي

التسجيل بالضمان الجديد

حتى يستطيع الشخص أن يسجل بالضمان المطور، فعليه اتباع الخطوات المحددة من الوزارة لذلك وهي كالآتي:

التسجيل بالضمان الجديد

  • تزور بوابة الضمان.
  • تقوم بتسجيل الدخول وتعتمد على نفاذ الوطني.
  • تضغط فوق الخدمات الإلكترونية المتواجدة بالجزء العلوي.
  • تقوم بالنقر فوق زر التقديم الخاص بخدمة المعاش.
  • تقرأ التفاصيل وتضغط فوق الدخول للخدمة.
  • تستمر في إدخال البيانات وتنقر على التالي.
  • تتعهد بعد ذلك بالموافقة على كافة الشروط بعد أن تقرأها.
  • تقوم بالضغط فوق التالي وتضغط على خانة تقديم الطلب.
  • تنقر على نعم ستجدها بالقائمة المنبثقة حتى تؤكل الطلب.

إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي

فئات مستحقة للضمان المطور

لقد أعلنت الوزارة الفئات التي تكون مستحقة للضمان المطور بالسعودية، وإليكم هذه الفئات وهي كالتالي:

  • البالغين سن الشيخوخة والعاجزين عن العمل بشكل مؤقت أو حتى دائم.
  • السيدة المطلقة التي معها أبناء.
  • الأرملة ومعها الأيتام.
  • أسرة مهجورة.
  • الأسرة المعلقة.
  • أسرة المفقود.
  • أسرة الشخص الغائب.
  • الأسرة التابعة لمدمن المخدرات.
  • المرأة التي ليس لديها عائل سواء كانت معلقة مطلقة مهجورة أرملة زوجة المفقود زوجة مدمن المخدرات زوجة الرجل الغائب.
  • الأيتام الذين توفي آبائهم أو حتى مجهولي الهوية.
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إيمان فهد

محررة منذ عام 2015.. متخصصة في تقديم المحتوى الخبري، أكتب بشغف وأهتم بتقديم محتوى مفيد يتضمن على معلومات دقيقة من مصادر رسمية من خلال المتابعة المستمرة لتغطية الأحداث لحظة بلحظة، بجانب الكتابة أقوم حاليًا بإدارة موقع متخصص في الخدمات السعودية.

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