عاجل الموارد البشرية تُعلن إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد لهذا السبب

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بأنها أوقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لبعض المستفيدين والذي يُقدر عددهم بأكثر من (7300) مستفيد ووضحت بأن أعمارهم تتراوح ما بين 18-40 عام، وذلك بعدما تأكدت من عدم جديتهم في البحث عن عمل، وبعد ثبوت هذا الأمر أصدرت قرار إيقاف الدعم الضماني عنهم، وفيما يلي المزيد من المعلومات بصدد نظام الضمان الاجتماعي الجديد بعد تطويره.

الضمان الاجتماعي السعودي

إن برنامج الضمان قد أطلق من حكومة السعودية من خلال وزارة التنمية، فهي توفر مستويات كريمة للمواطنين وتقدم إليهم المساعدات المالية للأشخاص المنطبق عليهم كافة الشروط، كما أن معاش الضمان له موارد متعددة أموال الزكاة الصدقات والهبات والأوقاف والعائدات إلى غيرها من المصادر الأخرى.

أسباب وقف الضمان

كشفت الوزارة عن أسباب الإيقاف لدعم الضمان وهي تتلخص فيما يلي:

التسجيل بالضمان الجديد

حتى يستطيع الشخص أن يسجل بالضمان المطور، فعليه اتباع الخطوات المحددة من الوزارة لذلك وهي كالآتي:

تزور بوابة الضمان.

تقوم بتسجيل الدخول وتعتمد على نفاذ الوطني.

تضغط فوق الخدمات الإلكترونية المتواجدة بالجزء العلوي.

تقوم بالنقر فوق زر التقديم الخاص بخدمة المعاش.

تقرأ التفاصيل وتضغط فوق الدخول للخدمة.

تستمر في إدخال البيانات وتنقر على التالي.

تتعهد بعد ذلك بالموافقة على كافة الشروط بعد أن تقرأها.

تقوم بالضغط فوق التالي وتضغط على خانة تقديم الطلب.

تنقر على نعم ستجدها بالقائمة المنبثقة حتى تؤكل الطلب.

فئات مستحقة للضمان المطور

لقد أعلنت الوزارة الفئات التي تكون مستحقة للضمان المطور بالسعودية، وإليكم هذه الفئات وهي كالتالي: