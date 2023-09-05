إيش في غبي انت مجنون.. مواطنة سعودية غاضبة من مقيم أوقف سيارته بشكل غير قانوني في الطريق ولا يخاف من الشرطة

ساد التوتر أحد الشوارع بعد جدال حاد بين مواطنة سعودية تقود سيارتها وقائد مركبة حول من يتمتع بالأولوية على الطريق.

مواطنة سعودية غاضبة من سيارتها - مصدر الصورة: تويتر.

كانت الشابة تستمتع بالقيادة مرددةً لكلمات الأغنية التي تستمع لها، وبعدها فوجئت بتوقف مفاجئ لسيارة الرجل أمامها، مما اضطرها للتوقف بشكل طارئ.

اندلعت بينهما موجة من النقاشات اللفظية، حيث عبرت السائقة بالتعجب قائلة: “ما الذي يحدث هنا؟ هل أنت غير عاقل؟ ماذا تفعل؟”، معترضة على تصرفه الغير متوقع بالرجوع للخلف بشكل غير قانوني.

رفعت الفتاة التهديد لمستوى أعلى، مؤكدة على استعدادها لإشعار الشرطة، وذلك للتعبير عن غضبها واستيائها من التصرف الذي قام به الرجل، والذي يعتبر من حقها.

من جهة أخرى، عبر أحد الأشخاص عن غضبه قائلاً “الباكستان عندنا هنا في السعودية لا يهمهم شرطة ولا شيء وعنده استعداد يضرب حتى الشرطي أشوفهم كل يوم في حراج المعيصم بسياراتهم الخاصة ولا جاء رجل الأمن يهرج معه ينافخ الباكستاني ويقول انا كفيل شغل حكومة أنا ما أخاف”.