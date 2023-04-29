إيران تعرب عن شكرها للمملكة على التعاون في عملية إجلاء 65 من رعاياها من السودان

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن شكره للقيادة السعودية على التعاون في إجلاء 65 من رعايا بلاده من السودان، وأوضح “كنعاني” أن الإجلاء تم من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان الساحلية، ومن ثم إلى ميناء جدة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل هذه المجموعة من المواطنين من السعودية إلى إيران، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية وضعت مسألة الإجلاء الطارئ على جدول أعمالها منذ بدء الاضطرابات في السودان.

رئيس الوفد الإيراني في المملكة يعرب عن شكره وتقديره لحكومة المملكة

أعرب حسن زرنكار، رئيس الوفد الإيراني في المملكة والقائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية في الرياض، عن شكره وتقديره لحكومة المملكة على تعاونها في إجلاء رعايا إيران من السودان، واصفًا ذلك بمثال واضح على التكامل الإنساني والتعاون القنصلي بين البلدين.

وأضاف زرنكار، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنهم ممتنون لحكومة المملكة لمساعدتها في إجلاء 65 مواطناً إيرانياً من السودان إلى جدة، وإرسالهم من ثم إلى طهران.

وفي السياق ذاته، أشاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بالتعاون المؤثر للسعودية في إجلاء الرعايا، مؤكدًا أن هذا التعاون يستحق التقدير والشكر.