إيرادات فيلم تامر حسني “بحبك” تتجاوز 60 مليون جنيه خلال أيامه الأولى

فيلم “بحبك” من تأليف وإخراج الفنان المصري تامر حسني، يجسد دور البطولة فيه الممثلة المصرية هنا الزاهد ويعتبر فيلم “بحبك” الفيلم الثاني الذي يجمع بين هذين النجمين المصريين هنا الزاهد وتامر حسني بعد أن التقيا أول مرة خلال مسلسل “فرق توقيت” مع النجمة المصرية نيكول سابا في عام 2014م.

قصة فيلم “بحبك” لتامر حسني:

تتسم قصة فيلم “بحبك” بالتشويق والرومانسية الممزوجة بالدراما والكوميديا، حيث تتناول أحداثه قصة حياة رجل اسمه علي يقع في حب فتاتين لكل منهما شخصية مختلفة عن الأخرى وكلاهم جميلتان، ويعيش مع كلتاهما قصة حب جميلة إلى أن تكتشف حبيبته الأولى الأمر فينفضح أمره وتنقلب حياته رأسا على عقب، وقد شارك في هذا الفيلم نخبة من الممثلين والنجوم المصريين الكبار على غرار هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني.

أرقام وإيرادات فيلم “بحبك” لتامر حسني:

وكان قد استطاع فيلم “بحبك” بقيادة النجم تامر حسني تحقيق أرقام أسطورية خلال الأيام الثلاثة الأولى من عرضه ضمن موسم عيد الأضحى 2022 حيث بلغت إيراداته ما يقارب 61 مليون جنيه خلال الأيام الأولى من عرضه، كما تلقى هذا الفيلم إشادة كبيرة من الجمهور الخليجي خلال أول أيام عرضه بالمملكة العربية السعودية وأثنوا على كافة عناصر العمل من قصة وإخراج ورسائل هامة يمحلها الفيلم للجمهور، وإشادة بطاقم عمل الفيلم.

الجدير بالذكر أن فيلم “بحبك” يعتبر أولى تجارب الفنان المصري تامر حسني الإخراجية في السينما المصرية حيث شارك العديد من نجوم الفن في بطولة العمل من بينهم هنا الزاهد وحمدي الميرغني وهدى المفتي، وعلى صعيد متصل طرح النجم المصري تامر حسني أغنيته الجديدة “وأنت بعيد” التي تعد إحدى أغنيات فيلم “بحبك” الذي يعرض ضمن موسم عيد الأضحى 2022م.