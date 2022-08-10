عاجل بدء إيداع الدفعة 57 من دعم حساب المواطن لشهر أغسطس 2022 في حسابات المستفيدين

اعلن برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022، بدء إيداع الدفعة 57 من دعم حساب المواطن لشهر أغسطس في حسابات المستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، ويستمر الصرف حتي نهاية اليوم الأربعاء في البنوك السعودية مثل بنك الراجحي والبنوك الأخرى مثل بنك الانماء والبنك الأهلي وبنك الرياض، وقد صرح البرنامج ان مبلغ الدعم الإضافي سيتم صرفة للمستحقين للدعم، مع ضرورة الإفصاح عن الراتب ومصادر الدخل الاخري.

إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس 2022

يتم إيداع حساب المواطن في حسابات المواطنين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ووفقا لذلك صرف دعم حساب المواطن الان عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بدء اليوم الموافق 10 أغسطس 2022، 12 محرم 1444، إيداع الدفعة 57 من حساب المواطن لجميع المسجلين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل، وطبقا لحالة الاهلية التي ظهرت في حسابات المستفيدين مؤهل ام غير مؤهل للحصول علي الدفعة الخاصة بهذا الشهر.

خطوات تسجيل الزوجة في حساب المواطن

صرح برنامج حساب المواطن عن خطوات تسجيل الزوجة للاستفادة من الدعم، حيث للمرأة المتزوجة الحصول علي دعم البرنامج، وذلك بشرط معينة سمح حساب المواطن فيها للمتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد، ومن ضمن اهم الحالات التي تتيح التسجيل:

اذا كانت الزوجة (مهجورة، أو متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، أو زوجها غائب)، كما شدد حساب المواطن على ضرورة كافة المستندات المطلوبة لإثبات حالة الزوجة.

خطوات الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

صرح حساب المواطن بأنه يجب على جميع المستفيدين من البرنامج عند التسجيل أو تحديث البيانات، الإفصاح عن الدخل للفرد بالكامل، بحيث يشمل ذلك راتب التقاعد أو التأمينات، وجميع البدلات والعلاوات التي يحصل عليها المتقدم، ولا يتم النظر إلى قيمة القروض او الالتزامات المالية.

تقديم اعتراض حساب المواطن

يتمكن جميع المستفيدين والذين ظهر لهم عند الاستعلام عن نزول الدفعة 57 من حساب المواطن انهم غير مؤهلين للحصول علي الدفعة لهذا الشهر من تقديم الاعتراض عن طريق اتباع الخطوات الأتية: