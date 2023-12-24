إيداع 974 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني من خلال الصندوق العقاري عن شهر ديسمبر

أعلن اليوم صندوق التنمية العقارية السعودي عن إيداع أكثر من 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم المستفيدين في تملك السكن الملائم.

وأوضح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، أن إجمالي دعم شهر ديسمبر 2023 بلغ 964 مليون ريال، وقد تم تخصيص هذا الدعم كأرباح لعقود التمويل العقاري المدعومة.

وأضاف أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى شهر ديسمبر 2023 بلغت نحو 55 مليار ريال.

وأشار إلى أن تنوع برامج الدعم السكني والحلول التمويلية والسكنية التي يقدمها الصندوق، ساهم في تسهيل رحلة تملك السكن الملائم، معلنًا أن الصندوق العقاري مستمر في تقديم برامج الدعم السكني والوسائل اللازمة لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وتوفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام بالتعاون مع الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري.

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، بالإضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه.