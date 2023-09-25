إيداع 942 مليون ريال في حسابات المستفيدين من سكني في المملكة لشهر سبتمبر

قام صندوق التنمية العقارية بإيداع 942 مليون ريال سعودي في حسابات المستفيدين من برنامج سكني في المملكة العربية السعودية، هذا الدعم تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري، وهي الدفعة الخاصة بشهر سبتمبر 2023، ولا يزال البرنامج حريصا على إيصال الدعم للمستحقين من أجل تحقيق هدف أحد أبرز برامج المملكة لتحقيق رؤية سنة 2030.

إجمالي الدعم

كشف الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي بأن قيمة المعاش الإجمالي المخصص لشهر سبتمبر قد وصل إلى 942 مليون ريال سعودي تم تخصيصها لأرباح عقود التمويل العقاري، بالمقابل فإن قيمة إجمالي الدعم منذ انطلاقة البرنامج سنة 2017 حتى سبتمبر الجاري قد بلغ حوالي 52.1 مليار ريال سعودي.

بالإضافة إلى ما سبق، صرح منصور بن ماضي بأن برنامج دعم سكني المحدث وما يتضمنه من خيارات وحلول تمويلية وسكنية مع برامج الدعم مثل برنامج ضمانات، يهدف إلى تمكين كل المستفيدين من تملك السكن الذي يناسبهم حسب احتياجاتهم، وقد مكنت البرامج حوالي 722 ألف مستفيد منذ شهر يونيو 2017 إلى غاية يومنا هذا.

استمرارًا للدعم وتمكينًا لتملّك أهالينا المستفيدين مسكنهم الملائم، تم إيداع الدعم الشهري بأكثر من 942 مليون ريال في شهر سبتمبر من عام 2023. pic.twitter.com/HwmwOTVDW9 — صندوق التنمية العقارية (@redfksa) September 25, 2023

الصندوق العقاري السعودي

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق العقاري في المملكة العربية السعودية يقدم الخدمات المرتبطة بدعم سكني من خلال عدة خدمات رقمية يتجاوز عددها 43 خدمة، وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، هذا إلى جانب أجهزة الخدمات الذاتية في مختلف الفروع طوال 24 ساعة وخدمة المستشار العقاري أيضا، وفي حال كان لدى المستفيدين أسئلة بخصوص دعم سكني يمكنهم الاتصال على الرقم 199088، هذا إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي.