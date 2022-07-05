إيداع 20 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1443

قام خادم الحرمين الشريفين بصرف مبلغ 20 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لكي يستطيعوا مواجهة غلاء الأسعار التي أثرت على الأسر والأفراد محدودي الدخل، وقد خصص منها مبلغ 10 مليار للمستفيدين من برنامج حساب المواطن والضمان الاجتماعي وأكد مسؤولي الضمان الاجتماعي المطور بأنه سوف يتم صرف الدعم المستحق للمستفيدين خلال الساعات المقبلة وفقاً لبيان من وزارة الموارد البشرية.

20 مليار ريال دعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443

حيث قام خادم الحرمين الشريفين اليوم بإصدار أمر ملكي بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار، وقد قام مسؤولي الضمان الاجتماعي المطور بتخصيص نصف هذا المبلغ لدعم الضمان الاجتماعي الجديد والقديم وكذلك برنامج حساب المواطن فيتم صرف هذا الدعم الإضافي لكافة المستحقين لدفعة يونيو وهذا لدعم الأسر أصحاب الدخل المتوسط والمحدود لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي حدث في الفترة الأخيرة كما يُعد معاش إضافي يصرف مرة واحدة للمستفيدين من الضمان الجديد والقديم، وكان هذا وفقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

حيث قام الضمان الاجتماعي المطور بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور لكي يستطيعوا الحصول على الدعم وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يستثنى من هذا الشرط “زوجة السعودي والمطلقة والأرملة من غير سعودي ولديها أبناء سعوديين والأشخاص الذين يحملون بطاقات تنقل”.

يجب أن لا يكون مقيم في أي دار إيواء أو رعاية.

يلزم إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

أن لا يكون لديه أي أصول ملكية ذات قيمة.

أن يكون المقدم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور مقيم بشكل دائم داخل السعودية.

لا يزيد الدخل الشهري عن الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان.

أن يلتزم بتحقيق متطلبات الوزارة المتعلقة بالتعليم والصحة والتأهيل والتدريب.

إذا كان للعائل أكثر من أسرة يتم إعطاء كل أسرة معاش مستقل.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بالسعودية بتوضيح طريقة التسجيل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: