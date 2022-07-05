موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 56 لشهر يوليو 2022 .. خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية برقم الهوية 1443

إعلن برنامج حساب المواطن موعد إيداع الدفعة 56 لشهر ذي الحجة 1443، ليكون موعد الإيداع قبل موعد عيد الأضحي المبارك، وذلك بعد إستقدام صرف الدفعة مع إجازة العيد، وأيضاً إصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مرسوم ملكي اليوم بفتح باب التسجيل في حساب المواطن السعودي وذلك لتقديم الدعم لعدد أكبر من المواطنين من أجل مواجهة الغلاء.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 56

إعلن برنامج حساب المواطن السعودي عبر الصفحة الرسمية له علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بإن تاريخ إيداع الدفعة رقم 56 من البرنامج ستكون يوم الأربعاء 6 يوليو، حيث نشر الحساب تغريدة بإنة متبقي 24 ساعة فقط علي إيداع الدفعة 56 من برنامج حساب المواطن، لتتم عملية الصرف قبل إجازة عيد الأضحي المبارك.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن القيام بعملية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة، حيث إن تلك الخطوات تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلى موقع حساب المواطن”من هنا“.

اختيار من الصفحة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اختيار الاستعلام عن الأهلية.

تكتب رقم الهوية الوطنية.

تكتب رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الاستعلام.

طريقة التسجيل في حساب المواطن