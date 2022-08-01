حقيقة نزول المكرمة الملكية اليوم مع الراتب الأساسي لمستفيدي الضمان 1444؟.. الموارد توضح

وزارة الموارد كشفت عن متى ينزل الضمان في البنوك، وأعلنت توضيح هام بشأن صرف راتبين للأشخاص المستفيدين من الضمان المطور عن شهر أغسطس 2022، وهذا بعد ما نزل راتبين بالدفعة السابعة الخاصة بدعم الضمان بشهر يوليو، وبعد أن صدرت النتائج إلى أهلية الدفعة الثانية لأغسطس بدأ الكثير يتساءلون هل المكرمة ستكون متواجدة بهذا الشهر أيضاً أم لا، ومن خلال مقالنا سنوضح لكم حقيقة نزول المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي لهذا الشهر مع الرواتب.

حقيقة نزول المكرمة الملكية للضمان

يرغب المواطنين بالمملكة السعودية في أن يعرفوا الحقيقة الخاصة بشأن نقص الضمان، ومدى صحة الاستمرار بصرف راتبين لمستفيدي الضمان هذا الشهر، ولا سيما بعد أن صدر قرار من الملك سلمان مع بداية شهر يوليو بأشياء كثيرة متعلقة بالتخصيص بمبلغ قدره 2 مليار ريال، للمؤهلين بالضمان القديم والمطور، وهذا ليساعدهم في التحمل لأعباء الحياة بظل الظروف الراهنة وارتفاع الأسعار الذي أصبح ملحوظاً، وهذا يرجع للتداعيات الاقتصادية بالعالم والمؤثرة على جميع الأماكن بشكل كبير، كما أن وزارة الموارد قد أكدت بأن الراتب تم تقديمه خلال شهر يوليو فقط، ولن يصرف للمواطنين مرة أخرى بالدفعة الثامنة الخاصة بشهر أغسطس، ونزلت رواتب المستفيدين اليوم ولكنه راتب واحد وهو الأساسي.

ميعاد نزول الضمان بحسابات المواطنين

وزارة الموارد أعلنت آخر أخبار الضمان وأبرزها حددت موعداً ثابت ينزل فيه راتب الضمان للأشخاص المستفيدين ليكون مع ابتداء كل شهر ميلادي، علماً بأنه أحياناً يتأخر يوماً لمصادفته يوم السبت أو يتقدم يوماً لمصادفته الجمعة، وبقية الأيام الأخرى فإن ميعاد الصرف ثابتاً لا يتغير مطلقاً، ويصرف للأشخاص الذين تم التحقق من أهليتهم والمستوفين للشروط علماً بأن نتائج تصدر من خلال المنصة لجميع المسجلين.

الاستعلام عن أهلية الضمان

إن التسجيل بالضمان المطور مفتوح للراغبين في القيام بذلك بشكل دائم إلا أنه حتى وقتنا هذا لم تصدر أي قرارات تكن جديدة عن ميعاد الإغلاق للتسجيل، ويمكنك تقديم شكوى نقص الضمان، ولذلك فالأشخاص يكونون بحاجة للاستعلام لمعرفة ما إن تم قبولهم أم لا، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي: