إيداع الدفعة 54 من حساب المواطن لمستفيدي دعم شهر مايو

قامت وزارة الموارد البشرية بإيداع “الدفعة 54 من حساب المواطن” في حسابات المستفيدين ويعد ذلك ضمن الدعم الخاص بهذا الشهر، ويمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم عن طريق البنوك المختلفة، وقد قامت السعودية بالإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق الخاصة بذلك الشهر من خلال الموقع الخاص بهم في يوم 24 من شهر أبريل الماضي، وأصبح جميع من تم قبوله ضمن تلك الدفعة في انتظار إصدارها وهو ما تم بالفعل اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 بجميع أنحاء المملكة.

إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين

حيث قامت الحكومة السعودية بتوضيح موعد صرف دعم حساب المواطن للمستفيدين منه، ويتم إيداع دفعة جديدة في يوم 10 من كل شهر ميلادي، وذلك إذا لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية، وفي هذه الحالة يتم الإيداع إما قبله بيوم أو بعده بيوم، وذلك حتى تسهل الحكومة على المواطنين في معرفة موعد إيداع الدعم الخاص بهم، ومنعا للتساؤلات عن مواعيد الصرف الخاصة بالدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية منذ أن تم إطلاق البرنامج الذي قام بالتسجيل فيه أعداد كبيرة من المواطنين وتم قبول فقط من توفر به الشروط المحددة من قبل المملكة وذلك لتحقيق الهدف من الدعم وهو مساعدة غير القادرين ومحدودي الدخل حيث يأتي ذلك في أولويات رؤية المملكة 2030 والتي يتم تنفيذها على مدار السنوات الماضية.

استعلام استحقاق دعم حساب المواطن 1443

وقد قامت الحكومة السعودية بالإعلان على أنه يمكن لجميع الأشخاص الذين قاموا بالتقديم معرفة مدى أهليتهم واستحقاقهم للحصول على الدعم ضمن الدفعات المقبلة من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني. ثم يتم إدخال بيانات تسجيل الدخول. سوف يظهر مدى استحقاق الدعم.

ضوابط جديدة لاستمرار دعم الأفراد المستقلين من حساب المواطن

وقد قامت الوزارة بالإعلان عن بعض الضوابط على الأفراد المستقلين من أجل الاستمرار في الحصول على دعم البرنامج، حيث يجب على كل من نخطئ سن 18 عام ويرغب في الحصول على الدعم كمستقل تقديم الإثباتات الآتية:

تقديم عقد إيجار موحد من “منصة إيجار”. وتقديم صك “ملكية للسكن الذي يقيم به”. وإثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن

وقد قام القائمين على برنامج دعم حساب المواطن بالتأكيد على تعليق التسجيل في قوائم المستحقين، وقد استمر التسجيل منذ بداية برنامج دعم حساب المواطن في عام 2017، وقد استمر لمدة 3 سنوات لكي ينتهي في عام 2020، ولذلك فلم يتم قبول آخرين ضمن قوائم المستفيدين والذين توافرت بهم جميع الشروط التي تم وضعها، كما أعلن بأن المستفيدين سوف يتمكنون من إضافة التابعين بدون أدني مشاكل.