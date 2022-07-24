شروط الدعم السكني

أوضح الصندوق العقاري جميع الشروط والضوابط التي ينبغي أن تتوافر لدى المتقدم للاستفادة من الدعم السكني، حيث أن الشروط تكون كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون عمر المتقدم ألا يقل عن 25 عام. يجب عدم استفادة المتقدم بدعم سابق من الصندوق العقاري. يجب عدم وجود ممتلكات ذات أصول قيمة لدى المتقدم. يستطيع جميع المستفيدين من الدعم السكني الاستفسار عن كافة الأمور عبر رقم 199088. أو عبر الحساب الرسمي رعاية المستفيدين الخاص ببرنامج سكني والموجود عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

خطوات الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني

قامت صندوق التنمية العقاري بالإعلان عن الخطوات الصحيحة التي يتم خلالها الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني 2022، وتكون خطوات كالآتي:

أولاً قم بالدخول إلى موقع سكني.

ثانياً قم بتسجيل الدخول إلى الموقع وكتابة رقم الهوية الوطنية.

ثالثاً قم بكتابة كلمة المرور ثم كود التحقق.

رابعاً اذهب إلى الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر أيقونة استعلام عبر رقم الهوية.

خامساً قم بتحديد خدمة تحقق عن استحقاق الدعم.

ثم أدخل جميع المعلومات المدخلة في الأماكن الفارغة.

وأخيراً بعد لحظات سوف تظهر لك جميع البيانات بعد النقر على زر استعلام إن كنت تستحق الدعم.

طريقة تقديم اعتراض على الدعم السكني

بعد إيداع الدعم السكني في حساب المواطنين، هناك عدد من المواطنين لم ينزل الدعم في حساباتهم بعد، ويبدؤون بالبحث عن طريقة تقديم شكوى عدم نزول الدعم السكني في حسابتهم البنكية، وقد أتاح برنامج دعم سكني للمستفيدين تقديم طلب اعتراض على الدعم بأكثر من طريقة، ويمكن تقديم طلب اعتراض على النحو التالي: