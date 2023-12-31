إنضمام 6 رافعات جسرية متطورة لميناء جازان للصناعات الأساسية

شهد ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية قدوم “6” رافعات جسرية لمناولة الحاويات والبضائع، التي تتميز بتقنية التحكم -عن بعد-.

إحدى الرافعات الجديدة بميناء جازان _ مصدر الصورة: وكالة الانباء السعودية واس

ومن المقرر أن يتم تشغيل هذه الرافعات المتطورة من قبل الشركة المشغلة للميناء “هوتشيسون” عن طريق مشغلين مؤهلين، مما سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات للمدينة، ويمكن الميناء من استقبال سفن حاويات الجيل الخامس.

ويعتبر هذا الميناء، أحد المراكز اللوجستية في المملكة، حيث تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع‫‬ على رفع القدرة التشغيلية للميناء لأهمية موقعه الإستراتيجي المميز على خطوط التجارة العالمية وتعزيزًا لمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

تجدر الإشارة إلى أن القطاع اللوجستي يعد من أهم القطاعات الحديثة في منظومة النقل بالمملكة التي تحرص من خلال رؤية المملكة 2030 على تطوير القطاع عبر إستراتيجيتها الوطنية في دعم الاقتصاد المحلي، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ضخ الإيرادات وتمكين القطاع اللوجستي عبر تطوير البنية التحتية والخدمات التأجيرية لهذه المواقع اللوجستية لتقديم خدمات أكبر وجودة أعلى لتنمية مستدامة.