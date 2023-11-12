أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم، عن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، بهدف تعزيز تنافسية الأعمال في العاصمة، وتحويلها إلى مركز إقليمي رئيس للشركات العالمية، ودعم جهودها لتحقيق مستهدفات رحلة التحول الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

الهيئة الملكية لمدينة الرياض-مصدر الصورة: واس

أهداف المركز

سيتولى مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة في المدينة، وإصدار التراخيص للمستثمرين فيها، وتقديم خدمات شاملة وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية.

ويسعى المركز إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:

• تعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة، وتحويلها إلى مركز إقليمي رئيس للشركات العالمية.

• تعزيز أثر الرياض الاقتصادي كواحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم.

• الإسهام في تحقيق مستهدفات رحلة التحول الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

استقطاب الكفاءات والخبرات

وسيساعد المركز في استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والعالمية مع الأعمال والشركات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة، مما يسهم في تعزيز الفرص في المدينة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.

كما سيسهم المركز في رفع تنافسية الرياض، حيث ستتنافس المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة التي سيطلقها مع المناطق الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم الحوافز الجاذبة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة.

تعزيز مكانة الرياض

سيسهم إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض في تعزيز مكانة الرياض كمركز إقليمي للشركات العالمية، وتنوع القاعدة الاقتصادية للمدينة، وجعلها وجهة استثمار عالمية.