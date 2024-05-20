الشؤون الدينية للحرمين تُدشن مبادرة “إنسانيُّون”

قررت إدارة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ تدشين مبادرة جديدة تحت مسمى “إنسانيُّون”، ضمن مبادرات موسم حج ١٤٤٥هـ، لإثراء تجربة ضيوف الرحمن؛ وأنسنة خِدمات الرئاسة الدينية بالاعتناء بالمرضى والمسنين وذوي الهمم من حجاج بيت الله الحرام، وتهيئة البيئة التعبدية الملائمة لهم.

تعليق الدكتور عبد الرحمن السديس رئيس الهيئة

وفي هذا السياق تحدث معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قائلًا “إن مبادرة “إنسانيُّون” تسعى لتعزيز السلوك والأنسنة في تقديم خِدمات الرئاسة الدينية بمختلف قطاعاتها وإداراتها؛ من الاعتناء بالمرضى والمسنين وذوي الهمم من حجاج بيت الله الحرام، وتهيئة البيئة التعبدية الملائمة لهم، وتيسير سبل استفادتهم من المنظومة الدينية، دون جهد أو مشقة، من خلال تهيئة كوادر بشرية متخصصة، وتقانة ورقمنة مرنة مطوَّعة لسد احتياجاتهم الدينية، فضلًا عن إبراز دور المملكة العربية السعودية الإنساني، بمزيد اعتناء بالحجاج المرضى والمسنين وأصحاب الهمم”.

أهداف رئاسة الشؤون الدينية

وتابع السديس حديثه مضيفًا أن رئاسة الشؤون الدينية لم تغفل عن أنسنة خدماتها الدينية لحجاج بيت الله الحرام؛ من المرضى والمسنين وذوي الهمم، وعن هذه المسؤولية الإنسانية، في زخم أعمالها الدينية بالحرمين الشريفين، وبث رسالتهما عالميًا؛ إيمانًا بأن العطاء المؤسسي ينبغي أن يوازن؛ لتحقيق قصص النجاحات إنسانيًا وعالميًا في شعيرة الحج وخدمة ضيوف الرحمن؛ فإذا ما توازن العطاء تحقق النجاح.

توافق المبادرة مع رؤية المملكة 2030

ويمكن القول أن “مبادرة إنسانيون” تتوافق مع تعزيز السلوكية الإنسانية الدينية لضيوف الرحمن ؛ ورؤية المملكة 2030؛ وضمن عنايتها بضيوف الرحمن، من حيث تحسين الخِدمات الدينية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين؛ من الحجاج والمعتمرين، عبر تنفيذ برامج ومبادرات تُسهِّل من أداء المرضى والمسنين وذوي الهمم مناسك حجهم وعمرتهم.