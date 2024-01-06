إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة

أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت إنذارا أحمر بشأن الحالة المناخية على أجزاء متفرقة من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وشدد الإنذار على أهمية تجنب تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود واتباع الإرشادات اللازمة للحفاظ على السلامة خلال فترة هطول الأمطار المستمرة بالمنطقة.

وبحسب تقريرأصدره المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، فإن حالة الطقس في السعودية ستشهد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وستمتد هذه الحالة الجوية إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب بكثافة في العديد من المناطق مثل القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

حالة الرياح وارتفاع الموج

كما تتراوح سرعة الرياح السطحية على البحر من الجهات الشمالية إلى الشمالية الغربية بسرعة تصل 15-30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، في حين تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي مع تكون سحب رعدية.

وبالنسبة إلى حالة الموج فقد يصل ارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين ونصف وتكون السحب الرعدية في الجزء الجنوبي، كما يتوقع أن يكون حالة البحر خفيف الموج إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة في الجزء الجنوبي على الخليج العربي، حيث تتحرك الرياح السطحية بسرعة 20-40 كم/ ساعة وتتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.