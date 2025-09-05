أخبار السعودية

إنذار أحمر من الأرصاد بشأن تقلبات جوية مؤثرة على عدة مناطق

أسماء صبحي عبد السلام

في ظل ما تشهده بعض مناطق المملكة من تقلبات جوية؛ فقد دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، ويأتي ذلك بعد إصدار إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة مناخية متوقعة، وتشمل الحالة أجزاء متعددة على مستوى المملكة.

تقلبات جوية بالمملكة

تحذيرات الدفاع المدني والأرصاد

تتابع المديرية العامة للدفاع المدني تطورات الحالة المناخية في عدد من المناطق محذرة من المخاطر المحتملة، ومؤكدة على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتعليمات السلامة لتفادي أي أخطار، فمن المتوقع أن تتأثر عدد من المناطق بأمطار غزيرة وجريان للسيول قد يشكل خطورة على الأرواح والممتلكات.

على ذلك أعلنت المديرية عن تأثر مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة بالحالة المناخية بناءً على ما ورد من تقارير رسمية، وأوضحت أن المركز الوطني للأرصاد أصدر إنذارًا أحمر يتعلق بهذه الحالة، كذلك فقد شددت المديرية على أهمية توخي الحيطة والحذر داعية الجميع إلى:

  • الالتزام بالإرشادات الرسمية.
  • الابتعاد عن تجمعات المياه.
  • تجنب الدخول إلى الأودية ومواقع السدود.
