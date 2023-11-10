إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة تضرب جدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بشأن هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، وهذه الحالة الجوية من المتوقع أن تتسبب في جريان السيول ورياح سطحية نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى تساقط زخات من البرد وارتفاع في ارتفاع الموج.

أمطار جدة - مصدر الصورة: CNN

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 1 مساءً بمشيئة الله، لذلك، تدعو المديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر ومراقبة السيول وتجنب الاقتراب من تجمعاتها والابتعاد عن المستنقعات المائية.

ويُتوقع استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول والرياح النشطة وزخات البرد في مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، كما يُحتمل تشكل الضباب في بعض المناطق.