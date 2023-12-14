إنجاز وطني جديد…فوز المملكة برئاسة الجهاز العربي للاعتماد

نجحت المملكة العربية السعودية في إحراز إنجاز وطني جديد، حيث تم اختيار المملكة، بالإجماع، لرئاسة الجهاز العربي للاعتماد، في الاجتماع العام الحادي عشر للجهاز العربي للاعتماد، الذي عُقد اليوم في الرياض.

صورة لعلم المملكة العربية السعودية-المصدر:القاهرة 24

وقد تم اختيار المملكة، في التصويت لرئاسة الجهاز العربي للاعتماد، من خلال المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد، وذلك وفق ما نشرته جريدة سبق الإلكترونية.

يرأس الجهاز العربي للاعتماد في الدورة القادم الدكتور عادل بن عبد الرحمن القعيد، المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد.

يأتي هذا الاختيار ليؤكد الدور البارز للمملكة في مجال الجودة والبنية التحتية.

ومن جانبه، قدم الدكتور القعيد شكره لأمينة محمد، على رئاستها للدورة الحالية وجهودها في قيادة الجهاز العربي، معربًا عن تقديره لجميع الدول الأعضاء التي وضعت ثقتها في قيادة الجهاز في المستقبل.

يذكر أن الجهاز العربي للاعتماد تأسس عام 2008 بموجب قرار المجلس الوزاري لمنظمة الدول العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين “إيدسمو”، ويضم 21 جهازًا وهيئة اعتماد وطنية، ويعد المرجعية الشاملة للاعتراف الدولي المتبادل في الدول العربية.

يهدف الجهاز إلى التخطيط والتنسيق لأنشطة اعتماد جهات تقويم المطابقة في الدول العربية، بهدف تسهيل التجارة البينية بين الدول العربية وكذلك بين الدول الأخرى.