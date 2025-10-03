إنجاز طبي إستثنائي بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. تفاصيل مثيرة

تمكن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، من إجراء أول عملية زراعة خلايا جذعية من متبرع مطابق بمنطقة المدينة المنورة، لمريضة مصابة بسرطان الدم النقوي الحاد، في خطوة طبية متقدمة تتيح لمرضى أمراض الدم المعقدة في المدينة المنورة والمناطق المجاورة الحصول على العلاج المتخصص بالقرب من أسرهم وذويهم، بعد أن كان يتطلب السفر إلى مدن أخرى.

جاء هذا الإنجاز ثمرة للتعاون بين فرق طبية من مختلف التخصصات بالمستشفى، اجتمعت منذ المراحل الأولى لوضع خطة دقيقة تتضمن اعتماد بروتوكولات دقيقة، وتطوير آليات تكاملية بين الأقسام السريرية، والتمريضية، والمخبرية، تستجيب لتعقيدات هذا النوع من العمليات، مما أسهم في استقرار حالة المريضة ومغادرتها المستشفى بعد إتمام الإجراء الطبي.

ويمكن القول أن زراعة الخلايا الجذعية من أدق وأعقد العلاجات الطبية على مستوى العالم، إذ تقوم على استبدال نخاع عظم المريض بخلايا سليمة من متبرع مطابق، وتُستخدم لإنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من أمراض الدم مثل اللوكيميا وفشل النخاع واضطرابات المناعة، وتتطلب خبرات متخصصة وبنية تحتية دقيقة لإجرائها، مما يجعل نجاحها في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة إضافة نوعية تعزز الوصول إلى الرعاية التخصصية المتقدمة للمستفيدين بمنطقة المدينة المنورة والمناطق المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة يضم 400 سرير، ويقدم خدماته للمنطقة في مجالات متعددة تشمل: طب الأورام للأطفال والبالغين، وطب العيون، وأمراض النساء والولادة، كما حصل على 14 اعتمادًا للتدريب في مختلف التخصصات الطبية والتمريضية.

وتم تصنيف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 15 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب “براند فاينانس” (Finance Brand) لعام 2025، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك.