إنجاز جديد .. فوز “إثراء” بجائزة الملك عبدالعزيز

فاز مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بجائزة التواصل الحضاري، التي نظمها مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في دورتها الخامسة للعام 2025م، وذلك عن مبادرتي ترجمة المعلقات لجيل الألفية، وبرنامج إثراء القراءة (مسابقة أقرأ)، وتكريم الفائزين بالجائزة.

كان ذلك بحفل الجائزة الذي أقيم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وذلك بمقر مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في مدينة الرياض.

وقال مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) المكلّف مُصعب السعران، أن الفوز بالجائزة هو احتفاءٌ وتكريم لجهود “إثراء”، ودافع معنوي كبير لمواصلة مسيرة المركز الرائدة في النهوض بالمشهد الثقافي بالمملكة، وانعكاس لقوة التأثير الحضاري والبصمة التي يتركها على الساحة الثقافية.

وتابع السعران أن المبادرتين الفائزتين بالمسابقة هما امتداد لمئات البرامج والفعاليات والمبادرات التي تُثري الحقل المعرفي، وتستهدف جميع الفئات العمرية، موضحًا أن المركز يعمل على تعريف المجتمع السعودي بالثقافات الأخرى والتواصل مع العالم من خلال عقد شراكات مع مؤسسات دولية، واستضافة الفعاليات، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري أُطلقت عام 2021م؛ وتهدف لتشجيع الإنجازات الوطنية والعالمية للجهات والأفراد، الذين أسهموا بشكل مميز وفعّال في تعزيز قيم الوسطية، والتعايش، والتسامح، والتواصل الحضاري بين الثقافات، وإبراز أهمية التواصل كقيمة حضارية وركيزة للتنمية المستدامة.

كما وصل إجمالي عدد المشاركات في جائزة مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في دورتها الخامسة، 806 مشاركات في فروعها الخمسة، والتي تشمل فرع المؤسسات الحكومية، وفرع مؤسسات المجتمع المدني، وفرع المنظمات والمؤسسات الدولية غير الربحية، إضافة إلى فرع القطاع الخاص، وفرع الأفراد.