إنجاز جديد.. جامعة أم القرى تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل

نالت جامعة أم القرى، الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، لتحقق تطلعاتها في تحسين المخرجات التعليمية وتواكب مستهدفات رؤية 2030، التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان، مستهدفا تنوع مصادر الدخل للملكة العربية السعودية، بجانب النفط الذي كان يعد سابقا مصدر الدخل الأوحد للمملكة، وحصل برنامج الطفولة المبكِّرة، وبرنامج الشريعة، وبرنامج الأنظمة لدرجة البكالوريوس على الاعتماد الأكاديميِّ البرامجيِّ المشروط.

الاعتماد المؤسسي الكامل ضمن أهداف الجامعة الاستراتيجية

وأكد رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أن الإنجازات التي حصلت عليه جامعة أم القرى، تأتي ضمن أهداف الجامعة الاستراتيجية المشتملة على مستهدفات خاصة بالاعتماد الأكاديمي للجامعات، مشددا على أن الاعتماد المؤسسي للجامعة يعد أحد أهم الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء، ورفع الكفاءة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية، الأمر الذي من شأنه أ يعزز الثقة في مخرجَات مؤسسات التعليم العالي على المستويين المحلي والدولي، ويسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة على المستوى العالمي.

رئيس جامعة أم القرى يوجه الشكر لكل عمداء ووكلاء الجامعة

ووجه الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، الشكر لكل عمداء ووكلاء الجامعة، إلى جانب الطلاب وهيئة التدريس والإداريين وكل من ساهم في بذل هذه الجهود، التي ساهمت في هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز، وما نالته الجامعة تحقق بفضل دعم واهتمام القيادة السياسية، إلى جانب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، مشددا على ضرورة الاستمرار على هذا المنوال لتكون جامعة أم القرى في مصافِّ الجامعات العالمية.

وشدد وكيل جامعة أم القرى للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور علي بن محمد الشاعري، أن هذا الإنجاز الذي حققته الجامعة، سيساهم في رفع كفاءة الأداء الإداري إلى جانب تطوير الشق الأكاديمي، الأمر الذي يساهم في تطوير الجامعة، وفق معايير الجودة والاعتماد، مبيِّنًا أن حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي هو خطوة للمسارعة في تحقيق أهداف الجامعة وتعزيز تنافسها مع الجامعات؛ ما يعكس صورتها الحقيقية بالنسبة للجامعات الأخرى.

الاعتماد المؤسسي الكامل يعد أحد المقاييس المهمة لضمان جودة التعليم

من جانبه شدد عميد عمادة التطوير والجودة الدكتور محمد بن سالم الزهراني، على أن الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، يعد أحد المقاييس المهمة لضمان جودة التعليم، لتصبح جامعة أم القرى من الجامعات التي تتبع معايير أكاديمية واضحة، وفق مخرجاتها التعليمية، لما تتمتع به من شفافية الجامعة، الأمر الذي يساهم في رفع الكفاءة العلمية للطلاب، تطوير مستوى الخدمات داخل الجامعة، والعمل على جعل جامعة أم القرى في مصاف الجامعات العالمية.