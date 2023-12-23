إنتهاء نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023 .. و هذا تعليق الفائز بالبطولة

أختتم نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023 الذي استضافته ونظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونهاية دوري بطولة طائرات الدرون، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

دوري أبطال طائرات الدرون 2023 _ مصدر الصورة: وكالة الانباء السعودية

مكان النهائي

ولعب النهائي في مدرج بلدة العلا القديمة، الذي يمثل الحدث الأول من عالم الرياضات الإلكترونية ورياضات سباقات طائرات الدرون الذي أُدرِجَ في تقويم لحظات العلا للفعاليات والمهرجانات، حيث عرضت الشاشة الضخمة في المكان مشهداً حقيقياً للمشاهدين.

وكشف منظمي دوري بطولة طائرات الدرون عن جائزة الطيار الأفضل لعام 2023، وتمّ منحها للطيار سيلاس هارون كابتن فريق كواد فورس وان، محققاً نجاحاً كبيراً مع العرض المميز الذي قدّمه 16 من أفضل طياري الدرون في العالم.

4 فرق بالنهائي و16 طيار

وتواجد في النهائي أفضل 4 فرق في دوري بطولة طائرات الدرون ليتواجهون في سلسلةٍ من السباقات الثنائية والرباعية.

وشارك في المنافسات 16 من أفضل طياري الدرون في العالم، يمثلون 9 دول بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية، وجمع العرض بين العناصر المادية والافتراضية، وسيتوفر المسار الذي أكمله المتسابقون في النهائي لجميع لاعبي “دوري بطولة طائرات الدرون: اللعبة” وذلك على بلاي ستيشن و إكس بوكس وماك.

وفي نفس السياق أكد نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم إن العلا تتميز بخططها الطموحة لتستضيف فعالياتٍ دولية في مجال الرياضة الإلكترونية مثل نهائي دوري أبطال طائرات الدرون، الذي حظي باهتمامٍ ومشاركةٍ كبيرة من أهالي العلا، حيث يُعدّ خطوةً هامةً في تحقيق أهدافنا ورؤيتنا، ولطالما كانت العلا وجهةً عريقةً تميزت بتاريخٍ غني مع 7000 عام من الحضارات الإنسانية المستمرة؛ ونواصل الآن التأكيد على مكانتها كمركز رئيسي للابتكار في المستقبل، مع استضافة الفعالية الأبرز في مجال الرياضة الإلكترونية والابتكار والتكنولوجيا”.

وقال رئيس مجلس إدارة دوري بطولة طائرات الدرون ماركوس ستامفر” أن نهائي دوري أبطال طائرات الدرون يُعد السباق الأبرز في موسم دوري بطولة طائرات الدرون؛ وقد حظينا بالمكان والتجهيزات المناسبة لمثل هذا الحدث, ويمثل هذا الحدث أول نهائي على الإطلاق يقام على نطاق واسع في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعدنا أن يستقطب مثل هذا الاهتمام في المنطقة، كما نقدّر الدعم الذي قدمته العلا لنجاح الحدث الرياضي ونتطلع أن تكون منصةً لسباقاتٍ أكبر في المستقبل”.

وعلق الطيار الفائز بالنهائي مين تشان كيم قائلًا ” أن الفوز بنهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023 يمثّل إنجازاً كبيراً لي على المستوى الشخصي وللفريق، لقد عملنا بجد طوال الموسم لنحقق تحسناً في أدائنا ونحرز الفوز في هذه المنطقة المميزة. نقدّم شكرنا للمنظمين وللعلا على هذه الفعالية الاستثنائية، ونأمل أن نعود إلى هنا قريباً”.