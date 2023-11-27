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إنتهاء منتدى الحدود الشمالية للاستثمار

آياتي خيري

إنتهت اليوم فعاليات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، الذي نظمته إمارة المنطقة، واتحاد الغرف السعودية المقامة، في نادي منسوبي وزارة الداخلية في مدينة عرعر، التي استمرت على مدار يومين، بحضور أكثر من 600 مستثمر سعودي وأجنبي.

منتدى الحدود الشمالية للاستثمار

صورة من منتدى الحدود الشمالية للاستثمار _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وتضمنت العديد من الجلسات الحوارية، الذي شارك بها عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين، وعدد من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين ورجال وسيدات الأعمال، العديد من الموضوعات الاستثمارية والاقتصارية والممكنات المحفزة والميز النسبية بمنطقة الحدود الشمالية، بالإضافة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وشهد المنتدى عرض 157 فرصة استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة تقدر بنحو 22 مليار ريال، وذلك في عدد من القطاعات المستهدفة، مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والتطوير العقاري والبلديات والصناعة والسياحة والفندقة والبحث العلمي.


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عن الكاتب:
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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