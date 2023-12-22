إنتهاء اللقاء الـ56 لعمداء كليات الطب بالجامعات السعودية

أنهت بالأمس، أعمال اللقاء 56 لعمداء كليات الطب بالجامعات في المملكة، الذي تستضيفه كلية الطب بجامعة حائل.

تعليق رئيس جامعة حائل

وفي هذا الإطار تحدث رئيس جامعة حائل مؤكدًا على أهمية ما يخرج به الاجتماع من توصيات حول القضايا الأكاديمية والمهنية، والحراك العلمي والبحثي الطبي الذي يتشارك فيه الجميع، مضيفًا أن هذا اللقاء يعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والمفيدة.

وفي نفس السياق قال عميد كلية الطب بجامعة حائل الدكتور أحمد بن عواض السلمي أن ‏الكلية تعمل على الوصول لأعلى جودة لمخرجاتها، وتحقيق الأهداف من خلال تطبيق معايير الجودة التعليمية، مبيناً أن هذا اللقاء يسهم في تطوير العملية الأكاديمية ، بالإضافة إلى كونه مرجعية علمية لكليات الطب في جامعات المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن كلية الطب بجامعة حائل تأسست في عام 2007 م وبدأت الدراسة فيها عام 2008 م وتم تخريج أولى دفعاتها عام 2014 م ، وبلغ عدد خريجيها 759 طالبًا وطالبة، وتخطو بخطىً ثابته لتكون من أفضل الكليات العلمية المتخصصة محلياً، مع رؤية أن يكون خريجوها من الأطباء بمستوى عالٍ ومميز، وقد صنفت الهيئة البريطانية للاعتماد الأكاديمي جامعة حائل كمؤسسة رائدة في مجال التعليم الطبي بعد اعتمادها الدولي لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة في الكلية.

الاعتماد البرامجي غير المشروط لبرنامج الطب والجراحة

وحصل برنامج الطب والجراحة في الكلية على الاعتماد البرامجي ‏غير المشروط لمدة خمس سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني ‏للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، في ظل وجود طاقم مميز من أعضاء هيئة التدريس، وتسعى الكلية عبر مناشطها الاجتماعية لزيادة الوعي الصحي في المجتمع، من خلال تقديم الخدمات التطوعية الطبية لسكان منطقة حائل، ضمن مبادرة الرعاية الصحية المتكاملة “لأنك تهمنا جامعة حائل ترعاك” التي تشترك فيها جميع الكليات الطبية والصحية في جامعة حائل.