إنتاج وتدريب في مصنع لوسِد للسيارات الكهربائية بالسعودية

تم تجميع ما يُقرب من 800 سيارة في مصنع شركة لوسِد بالسعودية منذ افتتاحه وفقًا لمسؤول كبير في المجموعة.

وتركز الشركة بشكل أساسي على تدريب أكثر من 200 موظف محلي.

وقد افتتحت لوسِد التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة في سبتمبر.

ويتمتع المصنع بقدرة إنتاجية أولية تبلغ خمسة آلاف سيارة كهربائية سنويًا، وذلك بعد تعهد الحكومة السعودية بشراء ما يصل إلى 100 ألف مركبة من لوسِد على مدى عشر سنوات.

لوسِد للسيارات الكهربائية

ويتم تصنيع السيارة بالكامل في ولاية أريزونا ومن ثم يتم تفكيكها وشحنها كأجزاء إلى المصنع في السعودية.

ويقوم العمال في المصنع بتركيب البطارية والإطارات وإعادة اختبار السيارة.

ويُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أكثر من 60% من أسهم لوسِد قد استثمر بمليارات الدولارات في الشركة كجزء من خطط الحكومة السعودية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية.

ووفقًا للمدير الإداري لشركة تصنيع السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط ونائب رئيسها العالمي، ويعد المصنع في السعودية عملية صغيرة بالنسبة للشركة وذلك لأنها ترغب في تبني خطوات صغيرة في تدريب الأفراد.

ويتم إنتاج ما يقرب من 16 إلى 20 مركبة يوميًا في المصنع مما يتيح الوقت الكافي لتدريب الموظفين.

وتعمل لوسِد على إعداد الموظفين حيث يصل نصفهم إلى أن يكونوا سعوديين لافتتاح وحدة للبناء الكامل بحلول عام 2026، وتم بدء إنشاء الوحدة المذكورة ويعتمد موعد افتتاحها على سلاسل التوريد وتطوير القوى العاملة.