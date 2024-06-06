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إنا لله وإنا إليه راجعون| سفارة السعودية بالقاهرة تعلن مطابقة الـ DNA للمواطن هتان شطا وعدم وجود شبهة جنائية

سيد عطيه

منذ أيام قليلة أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة بياناً يفيد باختفاء المواطن السعودي هتان بن غازي شطا بمدينة القاهرة، وأكدت حينها أن السفارة تتابع واقعة تغيب أحد مواطنيها مع السلطات المصرية.

وفاة المواطن هتان بن غازي شطا

وفاة المواطن هتان بن غازي شطا

وفاة المواطن هتان بن غازي شطا

ومنذ قليل أعلنت سفارة المملكة عبر بيان لها على حسابها الرسمي بموقع إكس، أنها تلقت بلاغاً من السطات الأمنية المصرية يفيد بالعثور على جثمان يعتقد أنه للمواطن السعودي المفقود.

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وأكدت السفارة على أنه تم أخذ عينة DNA للتأكد من حالة الإشتباه، وتبين وفق نتيجة التحليل أن الجثمان يعود للمواطن السعودي المختفي بالقاهرة، وأنه لا توجد أي شبهة جنائية بالواقعة، وقامت السفارة بتقديم التعازي لأسرة الفقيد، وتقديم الشكر للسطات المصرية على الجهود التي بذلتها لكشف ملابسات الحادث.


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عن الكاتب:
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سيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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