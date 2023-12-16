إنا لله وإنا إليه راجعون| الديوان الملكي السعودي ينعي ببالغ الحزن والأسى وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد
نشرت وكالة واس للأنباء الملكية منذ قليل بيان الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية الذي نعى فيه وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الصباح الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.
بيان الديوان الملكي السعودي
ووفق البيان الصادر قبل قليل من الديوان الملكي، فإن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان تلقيا خبر وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببالغ الحزن والأسى، سائلين الله تبارك وتعالى له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.
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كما أعرب الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان عن تعازيهما الصادفة ومواستهما لعائلة آل صباح والشعب الكويت والأمة الإسلامية والعربية في وفاة أمير الكويت، والذي فارق الدنيا عقب رحلة كبيرة ومسيرة حافلة من العطاء والإنجاز، وأكد بيان الديوان الملكي على أن قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الشعب الكويتي وعائلة آل صباح الكريمة في أحزانهم، سائلين الله تعالى أن يديم الإستقرار والأمن والرخاء على شعب الكويت.
وجاء نص بيان الديوان الملكي السعودي وفق ما يلي.
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله – رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
وأعربا – أيدهما الله – عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة ، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف – رحمه الله – الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.
وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.