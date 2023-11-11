إنا لله وإنا إليه راجعون| الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير يزيد بن سعود خارج المملكة وصلاة الجنازة غداً الأحد في الرياض
أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل أعلن فيه عن وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، والذي وافته المنية خارج المملكة، وفور الإعلان عن وفاة صاحب السمو الأمير الراحل امتلأت مواقع التواصل بالدعاء للراحل سائلين الله تبارك وتعالى له الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
بيان الديوان الملكي حول وفاة الأمير يزيد
وأضاف بيان الديوان الملكي أن صلاة الجنازة على الأمير يزيد بن سعود عقب صلاة العصر غداً الأحد في الرياض بمسجد الأمير تركي بن عبد الله، ودعا البيان في ختامه بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه الله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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وجاء نص بيان الديوان الملكي السعودي وفق ما يلي.
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي… “بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
انا لله وانا اليه راجعون
أسأل الله العظيم أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وامواتنا واموات المسلمين وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان