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إنا لله وإنا إليه راجعوان| الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير منصور آل سعود وموعد صلاة الجنازة على الراحل

سيد عطية
إنا لله وإنا إليه راجعوان| الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير منصور آل سعود وموعد صلاة الجنازة على الراحل

صدر منذ قليل بيان رسمي من الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، وأعلن البيان عن وفاة الأمير صاحب السمو منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، والذي وافته المنية منذ ساعات قليلة.

وأكد الديوان الملكي في بيانه، على أنه سيتم صلاة الجنازة على الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، عقب صلاة عصر اليوم السبت، من مدينة الرياض وجامع الإمام تركي بن عبدالله، سائلاً الله تبارك وتعالى الرحمة والمغفرة للأمير الراحل وأن يدخله الله فسيح جناته.

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وجاء نص بيان الديوان الملكي وفق ما يلي:

“بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم السبت الموافق 18 / 10 / 1445 هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.


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عن الكاتب:
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سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية

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