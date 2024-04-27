إنا لله وإنا إليه راجعوان| الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير منصور آل سعود وموعد صلاة الجنازة على الراحل

صدر منذ قليل بيان رسمي من الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، وأعلن البيان عن وفاة الأمير صاحب السمو منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، والذي وافته المنية منذ ساعات قليلة.

وأكد الديوان الملكي في بيانه، على أنه سيتم صلاة الجنازة على الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، عقب صلاة عصر اليوم السبت، من مدينة الرياض وجامع الإمام تركي بن عبدالله، سائلاً الله تبارك وتعالى الرحمة والمغفرة للأمير الراحل وأن يدخله الله فسيح جناته.

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وجاء نص بيان الديوان الملكي وفق ما يلي: