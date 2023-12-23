إمام المسجد النبوي يشارك في فعاليات افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين لحفظ القرآن الكريم

تواجد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي اليوم في فعاليات حفل افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين لحفظ القرآن الكريم التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر الجاري في القاهرة وذلك بدعوة من وزارة الأوقاف المصرية وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ويشارك فيها متسابقون من 64 دولة حول العالم.

وبعد نهاية حفل الافتتاح أجرى فضيلته برفقة وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة جولة بدار القرآن الكريم في مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية، وتعرف خلال جولته على ما يحتويه دار القرآن الذي تبلغ مساحته ٦٧٠٠ متر من تشكيلات إسلامية من الرخام، و٣٠ إيواناً يحتوي كل إيوان على جزء كامل من القرآن الكريم.

وقام فضيلة إمام الحرم النبوي الدكتور عبدالباري الثبيتي بإمامة المصلين لصلاة الظهر في مسجد مصر الذي تبلغ مساحته 19100 متر مربع ويتسع 12000 مصلٍ.

وجاءت هذه الزيارة في إطار البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتأكيد على أهمية مساندة ودعم حفظة كتاب الله – عز وجل – وتشجيع حفظته في مختلف دول العالم.