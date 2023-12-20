أخبار السعودية

إمارة نجران تشارك بمعرض “واحة الأمن” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

آياتي خيري

تتواجد إمارة منطقة نجران ضمن معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 م، وذلك بتقديم برامج ثقافية وتنموية وتراثية.

إمارة منطقة نجران

ويبرز جناح إمارة منطقة نجران هوية المنطقة، التاريخية والاجتماعية والمعمارية وأساليب الحياة فيها من خلال عرض مرئي لمختلف أنماط الحياة في ومحافظاتها ومراكزها وهجرها وما شملته من نهضة تنموية.

ويشمل الجناح مجسمات لآثار ضاربة في أعماق التاريخ، ومن أهمها الأخدود، وطابع العمران النجراني المميز والحرف اليدوية، بجانب أبرز المقومات الحضارية والسياحية وبعض المنتجات الزراعية التي تزخر بها المنطقة.


قد يهمك:

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.