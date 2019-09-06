إليكم كيفية الإستعلام عن المخالفات المروية السعودية عبر موقع أبشر







أصبح من السهل الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع أبشر، حيث أصبح لأن من الممكن لأصحاب السيارات المقيمين في المملكة العربية السعودية، معرفة المخالفات المرورية وقيمة المبلغ المطلوب وتسديده عبر الإنترنت، دون الذهاب إلى الدوائر الحكومة، وذكل عن طريق البوابة افلكترونية أبشر، التي أنشأتها وزارة الداخلية السعودية، كما وتقدم الكثير من الخدمات منها المرور أو الجوازات، أو تقديم وظائف الأمن العام.







طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر

أصبح من الممكن الإستعلام الكترونيا عن المخالفات المرورية السعودية عبر بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة.

أنقر على أيقونة “الخدمات الإلكتروينة”.

بعد ذلك ضفط على أيقونة “الإستعلامات الالكترونية”،

واختيار الاستعلام عن المخالفات المروية. يتم بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة “رقم الهوية، الرمز المرئي، رقم اللوحة”.

بعد الإنتهاء من وضع البيانات بشكل صحيح انقر على عرض، لتظهر لك كافة المخالفات المرورية المسجلة عليك، وتاريخ ارتكابهان ونوع المخالفة، والرسوم المستحقة على كل مخالفة.







كيف يتم سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

يمكن تسديد المخالفات المرورية أون لاين عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الدخلية وذلك عبر حسابات الماستر كارد وتكون عملية السداد عن طريق إدخال جميع البيانات الشخصية “رقم الهوية، رقم لوحة السيارة”.

ويمكن أيضاً الاتصال عبر خط العاجل التي خصصتها وزارة الداخلية “989” من اجل تلقي الشكاوي والاستعلام على مشاكل المخالفات المرورية.







حيث سهلت الوزارة الدخلية الآطلاع على المخالفات المرورية بطريقة الالكترونية دون توجة إلى أي مقر الوزارة، وكان هذا قد درسته الوزارة الحكومية منذ افعلان عن رؤية المملكة لعام 2030.