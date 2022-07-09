إليكم شروط الحصول على منحة الوليد بن طلال وطريقة التسجيل والفئات المستفيدة

تعتبر منحة الوليد بن طلال واحدة من أهم المنح المقدمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، لكي تخفف عنهم أعباء المعيشة، وتسعى لتوفير متطلبات الحياة الأساسية ولكن هناك عدة شروط محددة لا بد من توافرها في كافة الأشخاص الراغبين في الحصول على المنحة، لذلك دعونا نتعرف على شروط الحصول على منحة الوليد بن طلال في السطور الآتية تابعونا.

منحة الوليد بن طلال قبل عيد الأضحى 2022

تم البدء في توزيع منحة الوليد بن طلال لجميع المستحقين من يوم 4/6/2022، وتستمر حتى آخر أيام عيد الأضحى، ومن يرغب حصول المنحة، يجب التسجيل وتقديم كافة البيانات بدقة للحصول على هذه المنحة.

الفئات المستفيدة من المنحة

يوجد بعض الفئات التي يحق لها الاستفادة من منحة الوليد بن طلال ومن هذه الفئات ما يلي:

الأيتام.

الأرامل.

مساعدات لتيسير الزواج.

الغارمين ومتعثرون في سداد الديون.

الحصول على وحدات سكنية أو سيارات.

خطوات التسجيل في منحة الوليد بن طلال

يمكنك تسجيل دخول على منحة الوليد بن طلال من خلال اتباع النقاط الآتية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي مؤسسة الوليد بن طلال.

قم بتسجيل حساب جديد، وقم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة في الخانات المخصصة مثل الاسم رباعي، رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد”.

يجب التأكد من صحة البيانات

اضغط على زر تسجيل البيانات، وانتظر الرد من المؤسسة.

شروط الحصول على منحة الأمير الوليد بن طلال

يوجد مجموعة من الشروط للحصول على منحة الوليد بن طلال وتتمثل فيما يلي: