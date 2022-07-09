إليكم شروط الحصول على منحة الوليد بن طلال وطريقة التسجيل والفئات المستفيدة
تعتبر منحة الوليد بن طلال واحدة من أهم المنح المقدمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، لكي تخفف عنهم أعباء المعيشة، وتسعى لتوفير متطلبات الحياة الأساسية ولكن هناك عدة شروط محددة لا بد من توافرها في كافة الأشخاص الراغبين في الحصول على المنحة، لذلك دعونا نتعرف على شروط الحصول على منحة الوليد بن طلال في السطور الآتية تابعونا.
منحة الوليد بن طلال قبل عيد الأضحى 2022
تم البدء في توزيع منحة الوليد بن طلال لجميع المستحقين من يوم 4/6/2022، وتستمر حتى آخر أيام عيد الأضحى، ومن يرغب حصول المنحة، يجب التسجيل وتقديم كافة البيانات بدقة للحصول على هذه المنحة.
الفئات المستفيدة من المنحة
يوجد بعض الفئات التي يحق لها الاستفادة من منحة الوليد بن طلال ومن هذه الفئات ما يلي:
- الأيتام.
- الأرامل.
- مساعدات لتيسير الزواج.
- الغارمين ومتعثرون في سداد الديون.
- الحصول على وحدات سكنية أو سيارات.
خطوات التسجيل في منحة الوليد بن طلال
يمكنك تسجيل دخول على منحة الوليد بن طلال من خلال اتباع النقاط الآتية:
- قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي مؤسسة الوليد بن طلال.
- قم بتسجيل حساب جديد، وقم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة في الخانات المخصصة مثل الاسم رباعي، رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد”.
- يجب التأكد من صحة البيانات
- اضغط على زر تسجيل البيانات، وانتظر الرد من المؤسسة.
شروط الحصول على منحة الأمير الوليد بن طلال
يوجد مجموعة من الشروط للحصول على منحة الوليد بن طلال وتتمثل فيما يلي:
- لا يزيد الراتب الشهري للمتقدم عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- لا يمتلك المتقدم أي وحدة سكنية أو سيارة أو أراضي تمليك.
- لو حصل المتقدم على وحدة سكنية، يلزم بدفع كافة الفواتير التي يقوم باستهلاكها مثل” الغاز والكهرباء وفواتير الصيانة”.
- إذا حصل المتقدم على سيارة أو وحدة سكنية يجب أن يتعهد بعدم البيع.
مااصدق كلام فاضى لو كنتم صادقين اعطونا عنوان المؤسسة لكي تصل إليهم البيانات الرسمية للمستفيد اما عن التواصل غير مجدي وجدول وبيانات وش يعرفنا أن هذا الذي تتواصل معه هي مؤسسة الوليد أن في مصداقية اعطونا عنوان المؤسسة في الرياض وكفاية استخفاف بعقول الناس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا ام ايتام وعندي ولدي عنده جلطه في دماغ وسرطان أرجو منك المساعده ضروفى صعبه انامن جيزان 0538034950
احتاج الي المساعدة حقا أنا من مصر
غبي صاحب الدراسة السعودية والمغربية والمصرية وجميع النساء تحب الرجل الي عنده فلوس المصري ما عنده ليه الغباء المصري والسعودي بني ادم ايش الفرق بس الفلوس تفرق عند النساء
كلام مو صحيح لو السعوديه اتزوجت اجنبي بناتها لو مااتزوجوا سعودي واتزوجوا اجنبيولو انفصلوا عن الزوج الاجنبي لايحق لاحفاد السعوديه اللي بنتها مواطنهان تحتفظ بهم في السعوديه وتضطر الجده السعوديه تتغرب عشان احفادها مايقدروا يجلسوا في بلدها السعوديه اكتر من ٣ شهور في السنه للاسف
بنشد اهل الخير ونخوه انكو تساعدوني مكسور علي اجار بيت والله الوضع ع الله ساعدوني الله يبعد عنكو كل شر
السلام ورحمة مرحبا
عيد مبارك وكل عام وانتم بخير
مصري…. ههههههه هو المصري مااكرم الي معه عشان تنام وهي مرتاحه ماعطها راحت الحريه باقي ياخذ سعوديه هههههه
زهرة المعبي شكلك فاقده حنان