إليكم رابط نظام نور noor 1440 للتسجيل رياض الأطفال والمستجدين في المدارس

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية رابط نظام نور من اجل تسجيل الطلاب الجدد في رياض الأطفال والمدارس في دولة المملكة العربية السعودية، حيث تقترب إنطلاق الموسم الدارسي الجديد 1440-1441، حيث أعدت وزارة التعليم في المملكة خطة زمنية مقرر تم الإتفاق عليها مع العديد من الجهات المعنية، هذا وقد أعلنت الوزارة على أنه سوف يبدأ يوم الاحد الموافق 25 أغسطس 2019، وقد دعت الوزارة كافة أولياء الأمور إلى الإسراع في التسجيل في رياض الأطفال، وسوف نرصد لكم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل في نظام نور .

نظام نور

يعتبر نظام نور من أبرز الأنظمة المتواجدة في دولة المملكة العربية السعودية، وهو برنامج تعليمي شامل ومتكامل، يعتمد على التكنولوجيا الأكثر تقدماً على مستوي العالم، ويقوم البرنامج بتغطية كافة المدارس والإدارات العامة للتعليم، ويستخدم النظام من اجل التسجيل ومعرفة موعد الإجازات والعطل، والإطلاع على التقويم من خلال نظام نور .

مميزات نظام نور noor 1440

يوفر نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وقائد المدارس . العمل على رصد درجات الطلاب بدقة متناهية وجودة عالية .

إليكم رابط نظام نور

دعت وزارة التعليم في دولة المملكة العربية السعودية كافة أولياء الأمور للدخول من خلال نظام نور هـــــنـــا، وبذلك سوف يكون التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة والتسجيل في هذا يكون بشكل تلقائي لكافة الطلاب المتواجدين على قوائم الإنتظار .

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