إليكم رابط منصة إحسان أضاحي تسجيل دخول ehsan للتبرعات الخيرية 1443

تعد منصة إحسان واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة بالمملكة العربية السعودية وتعمل على تقديم الكثير من الخدمات الخيرية للمواطنين الأكثر احتياجاً، كما توفر المنصة خدمة التبرعات النقدية والتبرعات الخاصة بالأضاحي وبرامج أخرى من التبرعات، لذلك دعونا نقدم لكم رابط تسجيل دخول منصة إحسان أضاحي فيما يلي تابعونا.

منصة إحسان أضاحي

تقدم المنصة العديد من برامج التبرعات للمؤسسات والهيئات بالمملكة، أو المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومن بين هذه البرامج “تبرع الأضاحي”، بموجب توكيل لذبح الأضاحي والعمل على توزيعها على الأفراد المستحقين، لذلك إليكم رابط دخول منصة إحسان أضاحي فيما يلي:

يجب الذهاب إلى منصة إحسان.

انقر على تبويب”برامجنا” من أعلى الصفحة.

ثم قم باختيار”برنامج الأضاحي” من القائمة المنسدلة.

حدد الغرض من التبرع من الأضحية سواء عقيقة أو فدية أو صداقة.

حدد القيمة المالية التي تريد التبرع بها.

اضغط على زر متابعة وإدخال رقم الهاتف في المكان المخصص له.

يتم تزويد المستفيد برقم الطلب.

تتم عملية التبرع والسداد من خلال طرق الدفع المتوفرة بالمنصة.

وأخيراً قم بالضغط على زر “تأكيد التبرع”.

تسجيل دخول منصة إحسان

يستطيع المستفيد الدخول إلي منصة إحسان للاستفادة من جميع الخدمات الخيرية المقدمة من منصة إحسان، لذلك إليكم طريقة تسجيل دخول منصة إحسان فيما يلي: