إليكم رابط الإستعلام في الضمان الإجتماعي عن مساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440 هـ

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر من أبرز وأهم المساعدات المالية التي تقدمها وزارة العمل في السعودية، وقد أتاحت الوزارة خدمة الإستعلام والتسجيل من خلال البوابة الإلكترونية، وقد حددت الوزارة العديد من الشروط من أجل الإستفادة والعديد من الفئات التي تقدر على التسجيل والإستفادة من مساعدة المقطوعة، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية العديد من التفاصيل المتعلقة بـ مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

يجب على المستفيد أن يكون عمره 35 عاماً فأكثر. يجب على المستفيد ان يقوم بالإفصاح الكامل عن مصادر الدخل الواصل للأسرة. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الاعلى المقدم من قبل الوزارة لمستفيدي المقطوعة. يتم صرف المساعدة مرة واحدة في السنة، ويتم العمل على تقديمها بشكل دوري. يتم تحديد قيمة المقطوعة من خلال عدد أفراد الاسرة والدخل الواصل إلى الأسرة.

من هم الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة

الأسر ذات الدخل المنخفض أو الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. أسر السجناء . الأرامل والمطلقات. الاسرة التى غاب عنها عائلها

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

اتاحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية خدمة الإستعلام والتسجيل من خلال البوابة الإلكترونية في الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــــــنـــــا، وقد هدفت المساعدة للعمل على توفير وتحسين الوصول إلى كافة الخدمات بسهولة مطلقة من قبل المستفيدين من مساعدة المقطوعة، حيث وفرت الوزارة من خلال ذلك عناء الذهاب إلى مراكز الضمان الإجتماعي