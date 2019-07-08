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إليكم رابط الإستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان jazanu.edu 1440 هـ

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
إليكم رابط الإستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان jazanu.edu 1440 هـ
وظائف جامعة جازان الأكاديمية

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة أخبار المتعلقة بدولة المملكة العربية السعودية ، حيث نشرت جامعة جازان في صباح اليوم الإثنين الموافق 08-07-2019 ، نتائج القبول العام المقبل 1441 هجرياً ، وذلك من خلال الموقع الرسمي ، ويأتي ذلك الإعلان بعد إغلاق باب التقديم من قبل إدارة جامعة جازان ، حيث قامت الجامعة بتفعيل عملية الفرز الآلي للطلاب المتقدمين من الثانوية العامة  ،وتعتبر هذه الفترة هي التي تظهر فيها العديد من النتائج القبول في العديد من الجامعات السعودية .

جامعة جازان تعلن عن نتائج القبول للعام القادم 1440 هـ

أعلنت جامعة جازان أنه تم إختيار الذين تنطبق عليهم الشروط الواجب توفرها في الطلاب المتقدمين لجامعة جازان ، وقد ظهرت النتائج من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة ، وذلك عقب نهاية كافة عمليات الفرز والتصفية التي تمت من قبل عمادة التسجيل والقبول في جامعة جازان ، حيث ختمت الجامعة بيانها بأنها قد بدأت بشكل فعلي بقبول الدفعات الجديدة في مختلفة الكليات الدراسية  للعديد من البرامج .

تعرف على خطوات الإستعلام عن نتائج القبول

  1. الدخول إلي موقع جامعة جازان من خلال الإنترنت من هــــنـــا.
  2. الدخول إلى قسم عمادة التسجيل والقبول في جامعة جازان .
  3. إدخال الرقم الخاص بالطالب وكذلك الرقم السري .
  4. إختيار نوع البكالوريس الذي تقدم للدراسة به.
  5. بعد ذلك سيتمكن الطالب من معرفة النتجية ومعرفة كافة المقررات الدارسية الخاصة بنوع البكالوريس الذي إختار دراسته .

 

 

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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