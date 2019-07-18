إليكم رابط الإستعلام عن نتائج القبول المبدئي لوظائف الأحوال المدنية

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية نتائج القبول المبدئي لوظائف الأحوال المدنية في دولة المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة الأحوال المدنية على رتبة ( جندي أول – جندي ) للعنصر النسائي، وقد أشارت الإدارة على أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القوبل من خلال زيارة بوابة أبشر التوظيف.
إدارة الأحوال المدنية تتطلب من المتقدمات على الوظائف القيام بالتالي :
- كافة المقبولات الحضور لمقر المقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية في التوقيت المحدد لكل متقدم.
- يجب إحضار نموذج موعد المراجعة بعد أن يتم طباعتها من خلال البوابة الإلكترونية .
- أهابت إدارة الأحوال المدنية إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية، بالإضافة إلى صورتين مكبرتين.
- يجب إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة، بالإضافة إلى صورتين مطابقة للأصل.
- يجب أن تحضر المتقدمة أصل الشهادات والدورات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع (أبشر،التوظيف) مع الأساس لمطابقتها، وقد نوهت على ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها من الجهة المشرفة على المعهد أو الكلية من مصدر الشهادة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ إدارة التعليم).
- يجب إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على المؤهل من خارج دولة المملكة العربية السعودية .
- يجب إحضار ملف لحفظ كافة المتطلبات ، بالإضافة إلى ضرورة إحضار قلم أزرق جاف ، وقد نهت عن إحضار الهواتف أثناء مراجعة اللجنة، و المرافقين.
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