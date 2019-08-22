إليكم رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 شهر ذي الحجة

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات التمويلية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، حيث تتميز تلك المقطوعة كونها هي الوحيدة التي تعمل على مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتقوم وزارة العمل بشكل دوري على تقديم المساعدات التمويلية للإسر السعودية محدودة الدخل، هذا وقد حددت الوزارة العديد من الشروط للإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بـ مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي.

الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة

الأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية . الأسر التي غاب عنها عائلها. الأرامل والملطقات .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الاعلى المقدم للمستفيدي المقطوعة. الضمان الإجتماعي يصرف لمستفيدي المقطوعة لمرة واحدة في السنة. يتم تحديد الإعانة من خلال عدد أفراد الاسرة ودخل الأسرة الواحدة .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعي، وسوف نرصد لكم من خلال هذه الفقرة رابط الضمان الإجتماعي يمكنك الدخول إليه من هــــنــا، وقد تم تصميم ذلك الموقع من باب التسهيل والتيسير على كافة المواطنين المستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك الإستعلام عن موعد وصرف المقطوعة من خلال البوابة الإلكترونية.