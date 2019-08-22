إليكم رابطة الحاسبة التقديرية في حساب المواطن 1440 هـ

يبحث الكثير من المستفيدين من حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط الحاسبة التقديرية في البرنامج، وذلك من أجل حساب الدعم التقديري الذي يتم إصداره من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية للمواطنين بشكل دوري، حيث يعمل القائمون على برنامج الدعم على تقديم الدعم بشكل دوري كل مرة في الشهر، ويتم صرف الدفعات في تاريخ مسبق تقوم الوزارة بتحديده، هذا وقد أتاح برنامج المواطن خدمة الحاسبة التقديرية من أجل القيام بحساب قيمة الدعم للأسرة الواحدة، حيث يمكن للأسر معرفة قيمة الدعم المقدم حيث يمكنك عزيزي الزائر الإستعلام من خلال الرابط التالي هـــــنــا، وقد عمدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين المستفيدين من الدفعة الجديدة في حساب المواطن.

حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن هو أحد أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة، وتعمل على تقديمه للمواطن السعودي، وخاصة بعد الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، وقد تم صرف أولى الدفعات من البرنامج، بعد أن تم إقرار الضريبة المضافة على السلع والخدمات والمحروقات، وقد ادت إلى غلاء الأسعار والخدمات.

التسجيل في حساب المواطن

أضاف القائمون على برنامج الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية على أن التسجيل متاح لكافة المواطنين الراغبين في التسجيل من خلال الرابط التالي هــــنــــا، وقد نوه القائمون على أنه يمكن لكافة المواطنين الإستفادة من المقطوعة، وقد اكدو على ضرورة الإفصاح عن كافة البيانات بصورة صحيحة، وذلك من أجل الإستفادة من الدعم المقدم.