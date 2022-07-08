إليكم خطوات التسجيل في حساب المواطن 1443 والشروط بعد التعديلات الجديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بأنه تم فتح باب التسجيل من جديد في حساب المواطن، وهذا بعد ما أصدر الأمر الملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود خادم الحرمين، بتخصيص 20 مليار ريال سعودي لتخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار، لذلك دعونا نقدم لكم خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن والشروط فيما يلي تابعونا.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

إليكم خطوات التسجيل البسيطة فيما يلي:

يجب أولا الذهاب إلى برنامج حساب المواطن الرسمي.

قم بإنشاء حساب جديد وإدخال رقم الهوية والجوال وتاريخ الميلاد.

يتلقى المتقدم رسالة تحتوي على كلمة السر المؤقتة، لإتمام عملية التسجيل في البرنامج.

قم بتغير كلمة السر.

يلزم المتقدم بالتوقيع على الإقرار للتأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم اضغط على زر” تقديم طلب التسجيل”.

بعد ذلك قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة لاستكمال طلب التسجيل.

ثم قم بإدخال بيانات الحساب البنكي لإيداع قيمة الدعم فيه.

شروط التسجيل في حساب المواطن

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدم للتسجيل في البرنامج وتتلخص الشروط في النقاط الآتية: