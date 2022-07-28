إليكم أسهل الطرق لمعرفة رقم الآيبان في بنك الراجحي خلال دقائق فقط

يتساءل بعض عملاء بنك الراجحي عن كم رقم الآيبان، والذي يفيد في تحديد دقة وصحة حساب المستفيد، والقيام بإجراء العمليات المصرفية عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى مقر مصرف الراجحي، ومن خلال هذا التقرير سوف تتعرف على طرق معرفة كم رقم الآيبان في بنك الراجحي بخطوات بسيطة تابعونا.

كم رقم الآيبان في بنك الراجحي

يتكون رقم الآيبان من 24 رقم على شكل رموز وأحرف التابع لمصرف الراجحي، وإليكم طرق معرفة كم رقم الآيبان في بنك الراجحي فيما يلي:

الطريقة الأولى:

قم بالدخول إلى مصرف الراجحي الإلكتروني.

اضغط على تسجيل دخول واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك اضغط على أيقونة الحسابات.

ثم قم بالضغط على اظهر رقم الآيبان.

الطريقة الثانية:

يمكنك معرفة رقم الآيبان من خلال “خدمة مباشرة” واتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.

ثم قم باختيار”خدمة مباشرة” من القائمة.

بعد ذلك قم بتدوين كافة البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم الدخول بعد ذلك على صفحة العميل التي تحتوي على كافة البيانات.

ثم قم بالضغط على رقم الحساب، والذي فور الضغط عليه يظهر رقم الآيبان الخاص بالعميل.

كيف أعرف رقم الآيبان الراجحي من الصراف