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إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 01-08-2019 بالريال السعودي

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 01-08-2019 بالريال السعودي
سعر الذهب في مصر

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الخميس الموافق 01-08-2019، حيث سجلت أسعار الذهب في هذا اليوم اضطراب مقارنة بالايام الماضية، ويبحث الكثير من المواطنين في شتي بقاع الأرض عن سعر وقيمة الذهب، حيث يعتبر من أبرز المعادن التي يتم الإستثمار بها، ويتم الإدخار، بالإضافة إلى الأشخاص المقبلين على الزواج، فأنهم يبحثون عن قيمة الذهب من أجل التجهيز لأعراسهم، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية بشكل دوري كافة اسعار الذهب في السعودية، حيث سنوفر عليكم عناء البحث وسوف نقوم برصد دوري ويومي لكافة اسعار الذهب في دولة المملكة .

سعر الذهب في السعودية

يشهد سعر الذهب في العالم إرتفاع ملحوظ وذلك بفعل إنخفاض سعر الدولار الأمريكي، حيث يعتبر الدولار الأمريكي من أبرز العوامل التي تعمل على التأثير بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى سعر برميل النفط، وبفعل العرض والطلب في الدولة ذاتها، وسوف نوضح لكم من خلال الجدول كافة أسعار الذهب على كافة العيارات :-

الوحدةريال سعودىدولار امريكىيورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24170.36 ريال سعودى$45.42€40.82
اسعار الذهب عيار 22156.17 ريال سعودى$41.63€37.42
سعر الذهب عيار 21149.07 ريال سعودى$39.74€35.72
سعر الذهب عيار 18127.77 ريال سعودى$34.06€30.61
اسعار الذهب عيار 1499.38 ريال سعودى$26.49€23.81
اسعار الذهب عيار 1285.18 ريال سعودى$22.71€20.41
سعر أوقية الذهب5,298 ريال سعودى$1,413€1,269
سعر الجنيه الذهب1,193 ريال سعودى$317.93€285.74
سعر كيلو الذهب170,361 ريال سعودى$45,418€40,819

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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