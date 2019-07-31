إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 01-08-2019 بالريال السعودي

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الخميس الموافق 01-08-2019، حيث سجلت أسعار الذهب في هذا اليوم اضطراب مقارنة بالايام الماضية، ويبحث الكثير من المواطنين في شتي بقاع الأرض عن سعر وقيمة الذهب، حيث يعتبر من أبرز المعادن التي يتم الإستثمار بها، ويتم الإدخار، بالإضافة إلى الأشخاص المقبلين على الزواج، فأنهم يبحثون عن قيمة الذهب من أجل التجهيز لأعراسهم، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية بشكل دوري كافة اسعار الذهب في السعودية، حيث سنوفر عليكم عناء البحث وسوف نقوم برصد دوري ويومي لكافة اسعار الذهب في دولة المملكة .
سعر الذهب في السعودية
يشهد سعر الذهب في العالم إرتفاع ملحوظ وذلك بفعل إنخفاض سعر الدولار الأمريكي، حيث يعتبر الدولار الأمريكي من أبرز العوامل التي تعمل على التأثير بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى سعر برميل النفط، وبفعل العرض والطلب في الدولة ذاتها، وسوف نوضح لكم من خلال الجدول كافة أسعار الذهب على كافة العيارات :-
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار امريكى
|يورو اوروبي
|سعر الذهب عيار 24
|170.36 ريال سعودى
|$45.42
|€40.82
|اسعار الذهب عيار 22
|156.17 ريال سعودى
|$41.63
|€37.42
|سعر الذهب عيار 21
|149.07 ريال سعودى
|$39.74
|€35.72
|سعر الذهب عيار 18
|127.77 ريال سعودى
|$34.06
|€30.61
|اسعار الذهب عيار 14
|99.38 ريال سعودى
|$26.49
|€23.81
|اسعار الذهب عيار 12
|85.18 ريال سعودى
|$22.71
|€20.41
|سعر أوقية الذهب
|5,298 ريال سعودى
|$1,413
|€1,269
|سعر الجنيه الذهب
|1,193 ريال سعودى
|$317.93
|€285.74
|سعر كيلو الذهب
|170,361 ريال سعودى
|$45,418
|€40,819
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